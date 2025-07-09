Каталог компаній
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Зарплати

Зарплата New Jersey Institute of Technology варіюється від $31,044 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $135,320 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників New Jersey Institute of Technology. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Інженер-програміст
Median $83.2K
Адміністративний асистент
$31K
Аналітик даних
$42.4K

Програмний менеджер
$135K
Поширені запитання

The best paid role reported at New Jersey Institute of Technology is Program Manager at the Common Range Average level with an annual total compensation of $135,320.
La compensació total anual mitjana reportada a New Jersey Institute of Technology és $62,816.

