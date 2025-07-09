New Jersey Institute of Technology Зарплати

Зарплата New Jersey Institute of Technology варіюється від $31,044 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $135,320 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників New Jersey Institute of Technology . Останнє оновлення: 9/16/2025