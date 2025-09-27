Каталог компаній
Neogrid
Neogrid Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Brazil у Neogrid становить R$80.8K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Neogrid. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Neogrid
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Загалом за рік
R$80.8K
Рівень
hidden
Базова зарплата
R$80.8K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Neogrid?

R$887K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Neogrid in Brazil складає річну загальну компенсацію R$153,752. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Neogrid для позиції Інженер-програміст in Brazil складає R$80,762.

