Neogrid
Neogrid Зарплати

Зарплата Neogrid варіюється від $10,643 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $44,980 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Neogrid. Останнє оновлення: 9/15/2025

Інженер-програміст
Median $14.6K

Full-Stack програмний інженер

Аналітик даних
$10.6K
Продукт-менеджер
$45K

Програмний менеджер
$26.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Neogrid - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $44,980. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Neogrid складає $20,658.

