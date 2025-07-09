Neogrid Зарплати

Зарплата Neogrid варіюється від $10,643 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $44,980 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Neogrid . Останнє оновлення: 9/15/2025