Nemetschek Group
Nemetschek Group Зарплати

Зарплата Nemetschek Group варіюється від $50,793 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $93,840 для Програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nemetschek Group. Останнє оновлення: 11/27/2025

Програм-менеджер
$93.8K
Інженер-програміст
$50.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nemetschek Group - це Програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $93,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nemetschek Group складає $72,316.

