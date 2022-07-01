Nearpod Зарплати

Зарплата Nearpod варіюється від $83,300 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $163,710 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nearpod . Останнє оновлення: 9/9/2025