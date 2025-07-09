NDA Зарплати

Каталог компаній
Зарплата NDA варіюється від $11,637 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $125,372 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NDA. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$56K
Аналітик даних
$16.4K
Управління персоналом
$20.5K

IT-спеціаліст
$13.7K
Маркетинг
$82.5K
Продукт-дизайнер
$11.6K
Продукт-менеджер
$54.8K
Проєктний менеджер
$50.3K
Продажі
$17.8K
Інженер-програміст
$22.3K

Backend програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$125K
Архітектор рішень
$89.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NDA - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $125,372. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NDA складає $36,300.

