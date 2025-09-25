Компенсація Інженер-програміст in United States у NCR варіюється від $93.4K за year для Grade 9 до $169K за year для Grade 13. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NCR. Останнє оновлення: 9/25/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
