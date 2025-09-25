Каталог компаній
NCR
NCR Проєктний менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєктний менеджер in Israel у NCR становить ₪396K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NCR. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Загалом за рік
₪396K
Рівень
11
Базова зарплата
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪20.5K
Років у компанії
10 Роки
Років досвіду
10 Роки
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Проєктний менеджер at NCR in Israel sits at a yearly total compensation of ₪430,911. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR for the Проєктний менеджер role in Israel is ₪383,528.

