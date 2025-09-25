Каталог компаній
NCR
NCR Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in United States у NCR варіюється від $93.5K за year для Grade 9 до $140K за year для Grade 11. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $133K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NCR. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в NCR?

Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в NCR in United States складає річну загальну компенсацію $185,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NCR для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $100,000.

Інші ресурси