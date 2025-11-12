Каталог компаній
National University of Singapore Науковець-дослідник Зарплати в Singapore

Медіанний пакет компенсації Науковець-дослідник in Singapore у National University of Singapore становить SGD 96.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації National University of Singapore. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Загалом за рік
SGD 96.1K
Рівень
L5
Базова зарплата
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
2 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Науковець-дослідник в National University of Singapore in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 128,249. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в National University of Singapore для позиції Науковець-дослідник in Singapore складає SGD 96,073.

