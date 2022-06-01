Каталог компаній
National Inventors Hall of Fame
National Inventors Hall of Fame Зарплати

Медіанна зарплата National Inventors Hall of Fame становить $83,300 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників National Inventors Hall of Fame. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
$83.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в National Inventors Hall of Fame - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $83,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в National Inventors Hall of Fame складає $83,300.

