National Inventors Hall of Fame
Основні інсайти
    • Про компанію

    The National Inventors Hall of Fame is an American not-for-profit organization, founded in 1973, which recognizes individual engineers and inventors who hold a US patent of significant technology.

    http://www.invent.org
    Веб-сайт
    1973
    Рік заснування
    270
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

