Nanox Vision Зарплати

Медіанна зарплата Nanox Vision становить $142,708 для Менеджер інженерів-програмістів . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nanox Vision. Останнє оновлення: 11/25/2025

Менеджер інженерів-програмістів
$143K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nanox Vision - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $142,708. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nanox Vision складає $142,708.

