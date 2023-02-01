Каталог компаній
Multiverse
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Multiverse Зарплати

Зарплата Multiverse варіюється від $70,569 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $296,082 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Multiverse. Останнє оновлення: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $115K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $78.6K
Бізнес-аналітик
$202K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Дата-сайентист
$70.6K
Управління персоналом
$131K
Маркетинг
$76.6K
Продукт-менеджер
Median $87.4K
Рекрутер
$163K
Продажі
$296K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$153K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Multiverse - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $296,082. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Multiverse складає $123,016.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Multiverse

Схожі компанії

  • Amazon
  • Square
  • Uber
  • Airbnb
  • Databricks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси