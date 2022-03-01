Довідник компаній
MTS
MTS Зарплати

Діапазон зарплат MTS коливається від $13,866 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $83,421 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників MTS. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS-інженер

Фронтенд-інженер

Інженер машинного навчання

Бекенд-інженер

Інженер з забезпечення якості

Інженер даних

DevOps-інженер

Науковець даних
Median $35K
Бізнес-аналітик
Median $30.6K

Аналітик даних
Median $14.7K
Дизайнер продукту
Median $30.4K
Менеджер продукту
Median $48.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $66.7K
Менеджер проекту
Median $13.9K
Менеджер з науки даних
Median $83.4K
Адміністративний асистент
$81.1K
Фінансовий аналітик
$18.7K
Людські ресурси
$16.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$57.3K
Консультант з менеджменту
$47.6K
Маркетинг
$27.3K
Менеджер з дизайну продукту
$68.3K
Архітектор рішень
$61.9K
Технічний менеджер програми
$44.5K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в MTS, є Менеджер з науки даних з річною загальною компенсацією $83,421. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в MTS, становить $44,476.

