Mphasis Дейта-сайентист Зарплати

Компенсація Дейта-сайентист in Taiwan у Mphasis становить NT$397K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Taiwan становить NT$406K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mphasis. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Які кар'єрні рівні в Mphasis?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Mphasis in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$935,975. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mphasis для позиції Дейта-сайентист in Taiwan складає NT$935,975.

