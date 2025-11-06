Каталог компаній
Mozilla
Mozilla Інженер-програміст Зарплати в Greater Vancouver

Компенсація Інженер-програміст in Greater Vancouver у Mozilla становить CA$186K за year для P3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Vancouver становить CA$195K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mozilla. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
Senior Software Engineer
CA$186K
CA$155K
CA$0
CA$30.9K
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Mozilla?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Mozilla in Greater Vancouver складає річну загальну компенсацію CA$280,194. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mozilla для позиції Інженер-програміст in Greater Vancouver складає CA$194,583.

