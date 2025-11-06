Компенсація Інженер-програміст in Greater Toronto Area у Mozilla варіюється від CA$152K за year для P2 до CA$316K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Toronto Area становить CA$169K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mozilla. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
