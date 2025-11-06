Каталог компаній
Mozilla
Mozilla Інженер-програміст Зарплати в Germany

Компенсація Інженер-програміст in Germany у Mozilla варіюється від €120K за year для P3 до €134K за year для P4. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €128K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
Software Engineer 1(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Mozilla?

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Mozilla in Germany складає річну загальну компенсацію €154,884. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mozilla для позиції Інженер-програміст in Germany складає €124,710.

