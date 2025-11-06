Mozilla Інженер-програміст Зарплати в Canada

Компенсація Інженер-програміст in Canada у Mozilla варіюється від CA$157K за year для P2 до CA$304K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$179K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mozilla. Останнє оновлення: 11/6/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 Software Engineer 1 ( Початковий рівень ) CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 Software Engineer 2 CA$157K CA$141K CA$0 CA$16.3K P3 Senior Software Engineer CA$175K CA$148K CA$0 CA$27.1K P4 Staff Software Engineer CA$222K CA$172K CA$0 CA$49.9K Переглянути 4 Більше рівнів

