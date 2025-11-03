Каталог компаній
Moveworks
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер інженерів-програмістів

  • Всі зарплати Менеджер інженерів-програмістів

Moveworks Менеджер інженерів-програмістів Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Moveworks варіюється від $519K до $711K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Moveworks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

$562K - $667K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$519K$562K$667K$711K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Менеджер інженерів-програмістів заявок в Moveworks щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moveworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moveworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер інженерів-програмістів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Moveworks in United States складає річну загальну компенсацію $710,585. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Moveworks для позиції Менеджер інженерів-програмістів in United States складає $519,036.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Moveworks

Схожі компанії

  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Weights & Biases
  • Privacera
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси