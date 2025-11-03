Каталог компаній
Середня загальна компенсація Рекрутер in India у Moveworks варіюється від ₹1.74M до ₹2.44M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Moveworks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня загальна компенсація

₹1.89M - ₹2.19M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moveworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moveworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Moveworks in India складає річну загальну компенсацію ₹2,439,028. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Moveworks для позиції Рекрутер in India складає ₹1,742,163.

