Moveworks
Moveworks Дейта-сайентист Зарплати

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United States у Moveworks становить $175K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Moveworks. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Moveworks
Data Scientist
Mountain View, CA
Загалом за рік
$175K
Рівень
L4
Базова зарплата
$175K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Moveworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moveworks Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Moveworks in United States складає річну загальну компенсацію $245,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Moveworks для позиції Дейта-сайентист in United States складає $152,000.

