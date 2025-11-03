Каталог компаній
Moveinsync Technology Solutions
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Moveinsync Technology Solutions Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Moveinsync Technology Solutions становить ₹1.54M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Moveinsync Technology Solutions. Останнє оновлення: 11/3/2025

Медіанний пакет
company icon
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.54M
Рівень
SDE 1
Базова зарплата
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹220K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Moveinsync Technology Solutions?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Moveinsync Technology Solutions in India складає річну загальну компенсацію ₹2,448,298. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Moveinsync Technology Solutions для позиції Інженер-програміст in India складає ₹1,429,116.

