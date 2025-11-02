Motorola Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Motorola варіюється від $102K за year для L7 до $145K за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $115K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Motorola. Останнє оновлення: 11/2/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L7 ( Початковий рівень ) $102K $93.1K $1.6K $7.2K L8 $124K $114K $4.9K $5.6K L9 $145K $131K $7.6K $6.4K

Останні подання зарплат

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( USD ) Оклад | Акції (рік) | Бонус

Який графік вестингу в Motorola ?

