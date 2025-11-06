Каталог компаній
Montefiore Health System
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дейта-сайентист

  • Всі зарплати Дейта-сайентист

  • New York City Area

Montefiore Health System Дейта-сайентист Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in New York City Area у Montefiore Health System становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Montefiore Health System. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Загалом за рік
$120K
Рівень
-
Базова зарплата
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Montefiore Health System?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дейта-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Montefiore Health System in New York City Area складає річну загальну компенсацію $125,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Montefiore Health System для позиції Дейта-сайентист in New York City Area складає $115,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Montefiore Health System

Схожі компанії

  • Stripe
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси