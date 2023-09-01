Mondu Зарплати

Зарплата Mondu варіюється від $61,863 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $107,816 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mondu . Останнє оновлення: 9/16/2025