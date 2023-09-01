Каталог компаній
Mondu
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Mondu Зарплати

Зарплата Mondu варіюється від $61,863 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $107,816 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mondu. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $91.1K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
$61.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mondu - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $107,816. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mondu складає $91,119.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Mondu

Схожі компанії

  • Facebook
  • Microsoft
  • Intuit
  • Pinterest
  • Square
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси