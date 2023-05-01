Каталог компаній
Monarch Tractor
Monarch Tractor Зарплати

Зарплата Monarch Tractor варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $260,295 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Monarch Tractor. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Технічний програмний менеджер
Median $168K
Інженер-механік
$143K
Продукт-менеджер
$144K

Інженер-програміст
$126K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$260K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Самая высокооплачиваемая позиция в Monarch Tractor — Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $260,295. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Monarch Tractor составляет $144,218.

