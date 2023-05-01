Monarch Tractor Зарплати

Зарплата Monarch Tractor варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $260,295 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Monarch Tractor . Останнє оновлення: 9/16/2025