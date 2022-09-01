Каталог компаній
momox
momox Зарплати

Зарплата momox варіюється від $12,980 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $96,906 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників momox. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $74.9K

Backend програмний інженер

Продукт-дизайнер
$13K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$96.9K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в momox - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $96,906. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в momox складає $74,918.

