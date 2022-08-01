Momnt Зарплати

Зарплата Momnt варіюється від $140,700 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $168,941 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Momnt . Останнє оновлення: 9/16/2025