Momnt Зарплати

Зарплата Momnt варіюється від $140,700 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $168,941 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Momnt. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $160K
Продукт-менеджер
$141K
Архітектор рішень
$169K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Momnt - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $168,941. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Momnt складає $160,000.

