Momentive.ai Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in Canada у Momentive.ai варіюється від CA$427K за year для P3 до CA$609K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$425K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Momentive.ai. Останнє оновлення: 9/28/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$427K CA$278K CA$93.3K CA$55.6K P4 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Momentive.ai RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Momentive.ai ?

