Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in Canada у Momentive.ai варіюється від CA$427K за year для P3 до CA$609K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$425K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Momentive.ai. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P3
CA$427K
CA$278K
CA$93.3K
CA$55.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Momentive.ai RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)