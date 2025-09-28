Компенсація Інженер-програміст in United States у Momentive.ai варіюється від €63.3K за year для P1 до €127K за year для P5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить €125K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Momentive.ai. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Momentive.ai RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)