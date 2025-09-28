Каталог компаній
Momentive.ai
Momentive.ai Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in United States у Momentive.ai варіюється від $82.1K до $114K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Momentive.ai. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

$88K - $104K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$82.1K$88K$104K$114K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Momentive.ai RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бізнес-аналітик в Momentive.ai in United States складає річну загальну компенсацію $114,368. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Momentive.ai для позиції Бізнес-аналітик in United States складає $82,110.

