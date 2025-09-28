Каталог компаній
Momentive.ai
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Бухгалтер

  • Всі зарплати Бухгалтер

Momentive.ai Бухгалтер Зарплати

Середня загальна компенсація Бухгалтер in United States у Momentive.ai варіюється від $162K до $227K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Momentive.ai. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

$176K - $204K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$162K$176K$204K$227K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Бухгалтер заявок в Momentive.ai щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Momentive.ai RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Бухгалтер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Бухгалтер at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $227,290. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Бухгалтер role in United States is $162,350.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Momentive.ai

Схожі компанії

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Clear Street
  • Palmetto
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси