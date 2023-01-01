Momenta Зарплати

Зарплата Momenta варіюється від $26,449 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $85,071 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Momenta . Останнє оновлення: 9/16/2025