Momenta
Momenta Зарплати

Зарплата Momenta варіюється від $26,449 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $85,071 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Momenta. Останнє оновлення: 9/16/2025

Управління персоналом
$26.4K
Рекрутер
$85.1K
Інженер-програміст
$69.7K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Momenta - це Рекрутер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $85,071. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Momenta складає $69,701.

