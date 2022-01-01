Molex Зарплати

Зарплата Molex варіюється від $28,290 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $179,100 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Molex . Останнє оновлення: 9/15/2025