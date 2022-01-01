Molex Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Molex варіюється від $28,290 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $179,100 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Molex. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-механік
Median $120K
Інженер-програміст
Median $74.4K
Біомедичний інженер
$106K

Бізнес-аналітик
$96.9K
Інженер з апаратного забезпечення
$63.5K
IT-спеціаліст
$176K
Продукт-дизайнер
$28.3K
Продукт-менеджер
$72.1K
Проєктний менеджер
$96.9K
Продажі
$51.3K
Аналітик з кібербезпеки
$89.4K
Архітектор рішень
$179K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Molex - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Molex складає $93,138.

Інші ресурси