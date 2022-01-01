Каталог компаній
Molex
    • Про компанію

    Molex manufactures electronic, electrical and fiber optic connection systems, ribbon cable, switches and application tooling. Over 100,000 passive component interconnect products and extensive custom design are offered worldwide.

    molex.com
    Веб-сайт
    1938
    Рік заснування
    9,450
    Кількість працівників
    $1B-$10B
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

