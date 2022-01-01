Каталог компаній
Moderna
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Moderna Зарплати

Зарплата Moderna варіюється від $40,899 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $351,832 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Moderna. Останнє оновлення: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $180K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $260K
Дата-сайентист
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Біомедичний інженер
Median $98K
Бухгалтер
$40.9K
Інженер-хімік
$140K
Аналітик даних
$72.6K
Менеджер з науки про дані
$256K
Управління персоналом
$241K
Менеджмент-консультант
$279K
Інженер-механік
$166K
Продукт-дизайнер
$336K
Програмний менеджер
$332K
Проєктний менеджер
$245K
Регуляторні справи
$312K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$352K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Moderna Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Moderna - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $351,832. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Moderna складає $243,210.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Moderna

Схожі компанії

  • NetApp
  • Lam Research
  • Illumina
  • Twist Bioscience
  • Schrödinger
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси