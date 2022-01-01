Каталог компаній
Model N
Model N Зарплати

Зарплата Model N варіюється від $72,611 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $280,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Model N. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $280K
Інженер-програміст
Median $137K
Управління персоналом
$236K

Юридичний відділ
$256K
Менеджмент-консультант
$80.4K
Програмний менеджер
$72.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$259K
Архітектор рішень
$217K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Model N is Продукт-менеджер with a yearly total compensation of $280,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Model N is $226,502.

