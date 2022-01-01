Model N Зарплати

Зарплата Model N варіюється від $72,611 загальної компенсації на рік для Програмний менеджер на нижньому рівні до $280,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Model N . Останнє оновлення: 9/13/2025