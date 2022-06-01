MOD Зарплати

Зарплата MOD варіюється від $32,017 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $149,250 для Біомедичний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MOD . Останнє оновлення: 10/18/2025