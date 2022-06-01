MOD Зарплати

Каталог компаній
Зарплата MOD варіюється від $32,017 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $149,250 для Біомедичний інженер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників MOD. Останнє оновлення: 10/18/2025

Біомедичний інженер
$149K
Інженер з апаратного забезпечення
$36.5K
Проєктний менеджер
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Інженер-програміст
$32K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$96K
Архітектор рішень
$85.2K
Технічний програмний менеджер
$87.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в MOD - це Біомедичний інженер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $149,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в MOD складає $87,262.

