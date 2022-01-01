Mixpanel Зарплати

Зарплата Mixpanel варіюється від $41,790 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $353,723 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mixpanel . Останнє оновлення: 10/20/2025