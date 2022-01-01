Каталог компаній
Mixpanel
Mixpanel Зарплати

Зарплата Mixpanel варіюється від $41,790 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $353,723 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mixpanel. Останнє оновлення: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $242K
Бізнес-операції
$199K

Розвиток бізнесу
$269K
Обслуговування клієнтів
$101K
Дата-сайентист
$221K
Управління персоналом
$340K
Менеджмент-консультант
$41.8K
Маркетингові операції
$208K
Продукт-дизайнер
$354K
Рекрутер
$180K
Продажі
$179K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$254K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Mixpanel RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mixpanel - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $353,723. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mixpanel складає $229,193.

