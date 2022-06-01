Каталог компаній
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Зарплати

Зарплата Mitsubishi Logisnext Americas варіюється від $90,450 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $175,875 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mitsubishi Logisnext Americas. Останнє оновлення: 10/20/2025

Інженер-механік
Median $93K
Продукт-дизайнер
$90.5K
Продукт-менеджер
$176K

Програмний менеджер
$123K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mitsubishi Logisnext Americas - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $175,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mitsubishi Logisnext Americas складає $107,805.

