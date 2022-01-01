Каталог компаній
Mirantis
Mirantis Зарплати

Зарплата Mirantis варіюється від $72,360 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $213,180 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mirantis. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $82.3K

Мережевий інженер

Управління персоналом
$149K
IT-спеціаліст
$81.5K

Продукт-менеджер
$128K
Програмний менеджер
$129K
Продажі
$174K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$129K
Архітектор рішень
$213K
Технічний програмний менеджер
$72.4K
Технічний письменник
$98.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mirantis - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $213,180. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mirantis складає $128,186.

