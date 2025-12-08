Каталог компаній
Mirafra Technologies
Середня загальна компенсація Продажі in India у Mirafra Technologies варіюється від ₹1.46M до ₹2.03M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mirafra Technologies. Останнє оновлення: 12/8/2025

Середня загальна компенсація

$18K - $21.8K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$16.6K$18K$21.8K$23.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в Mirafra Technologies in India складає річну загальну компенсацію ₹2,033,965. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mirafra Technologies для позиції Продажі in India складає ₹1,455,337.

