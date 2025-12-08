Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in India у Mirafra Technologies становить ₹1.47M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mirafra Technologies. Останнє оновлення: 12/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Mirafra Technologies
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
$16.7K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$16.7K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Mirafra Technologies?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Mirafra Technologies in India складає річну загальну компенсацію ₹2,259,827. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mirafra Technologies для позиції Апаратний інженер in India складає ₹1,471,494.

Інші ресурси

