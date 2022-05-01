Minted Зарплати

Зарплата Minted варіюється від $138,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $171,855 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minted . Останнє оновлення: 9/16/2025