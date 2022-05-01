Каталог компаній
Minted
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Minted Зарплати

Зарплата Minted варіюється від $138,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $171,855 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minted. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $138K
Менеджер бізнес-операцій
$154K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$172K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

The highest paying role reported at Minted is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,855. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minted is $153,603.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Minted

Схожі компанії

  • OfferUp
  • JCPenney
  • Zazzle
  • Rally Health
  • Postmates
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси