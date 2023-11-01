Каталог компаній
Minor International
Minor International Зарплати

Зарплата Minor International варіюється від $10,256 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $37,978 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minor International. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Бухгалтер
$10.3K
Адміністративний асистент
$10.6K
Аналітик даних
$38K

Поширені запитання

The highest paying role reported at Minor International is Аналітик даних at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $37,978. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minor International is $10,570.

Інші ресурси