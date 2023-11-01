Каталог компаній
Minor International
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Minor International, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Веб-сайт
    1978
    Рік заснування
    66,000
    Кількість працівників
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Minor International

    Схожі компанії

    • Databricks
    • Coinbase
    • Flipkart
    • Lyft
    • LinkedIn
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси