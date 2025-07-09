Каталог компаній
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Зарплати

Зарплата Ministry Of Defence варіюється від $60,300 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $80,697 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ministry Of Defence. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Адміністративний асистент
$60.3K
Аналітик даних
$77.8K
Дата-сайентист
$65.3K

Продукт-менеджер
$80.7K
Інженер-програміст
$66.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ministry Of Defence - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $80,697. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ministry Of Defence складає $66,662.

