Каталог компаній
Miniso
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Miniso Зарплати

Зарплата Miniso варіюється від $6,733 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $167,969 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Miniso. Останнє оновлення: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-сайентист
$168K
Продажі
$6.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Miniso - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $167,969. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Miniso складає $87,351.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Miniso

Схожі компанії

  • Roblox
  • PayPal
  • Netflix
  • Square
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/miniso/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.